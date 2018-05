ASSE : Debuchy, Beric, Bamba… La tournure inquiétante du mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Grand artisan de la remontée cette saison en Ligue 1, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a prolongé son contrat à l’AS Saint-Etienne.

Un souci en moins pour le club stéphanois, d’autant que cette signature facilite les discussions avec certains joueurs. C’est notamment le cas pour Yann M’Vila qui intéresse des formations de Premier League. Mais le milieu sous contrat jusqu’en 2019 se sent bien dans le Forez. Et surtout, sa proximité avec le coach des Verts devrait l’inciter à rester, indique la radio RMC. Idem pour le défenseur central Neven Subotic qui n’a aucune raison de faire ses valises.

Autre joueur à retenir, Rémy Cabella, convoité en Turquie, qui préfère rester en France et si possible à Saint-Etienne. Les dirigeants vont donc entamer des négociations avec l’Olympique de Marseille pour le transfert du milieu offensif. En revanche, Mathieu Debuchy n’a reçu aucune offre de la part de l’ASSE. A croire que le club n’a pas l’intention de conserver le latéral droit en fin de contrat, lui qui a pourtant brillé depuis son arrivée cet hiver.

L’ASSE va remplacer Beric

Et l’international français ne sera pas le seul partant. Egalement libre dans quelques semaines, l’attaquant Jonathan Bamba aura sûrement l’embarras du choix. Contrairement à l’ailier Paul-Georges Ntep, prêté par Wolfsburg, et qui devrait retourner en Allemagne. Enfin, Robert Beric se dirige lui aussi vers la sortie à un an de la fin de son bail. L’ASSE cherche donc un buteur pour le remplacer. Voilà qui annonce un mercato mouvementé.