ASSE : Subotic, Debuchy, le mercato s'enflamme !

Si la vente du club au fond d’investissements Peak 6 a échoué, Saint-Etienne devrait tout de même être actif sur le marché des transferts.

Ce mardi, le club du Forez a annoncé la prolongation de Jean-Louis Gasset. Une première étape pour les Verts, qui vont maintenant s’attaquer à l’effectif en vue de la saison prochaine. Et plusieurs dossiers chauds sont sur le bureau de Frédéric Paquet, notamment ceux de Neven Subotic et Yann M’Vila. Les deux joueurs ont encore un an de contrat, mais ont des courtisans après leur demi-saison réussi à Geoffroy-Guichard.

3 grosses recrues au mercato ?

Pas de panique pour les supporters de l’ASSE : Yahoo Sports affirme que les deux cadres défensifs des Verts devraient poursuivre l’aventure dans le Forez. Rien n’est en revanche acté pour Mathieu Debuchy, en fin de contrat le 30 juin prochain. Cependant, une offre est « à venir » pour le réserviste de l’Equipe de France, qui pourrait se laisser le temps de la réflexion. Enfin, les Verts attendent de connaître les exigences de l’Olympique de Marseille pour avancer dans le dossier Rémy Cabella. Une chose est sûre : la volonté de Frédéric Paquet et de Jean-Louis Gasset est de conserver le Marseillais. Par ailleurs, l’ASSE « espère convaincre 2/3 joueurs du même calibre que cet hiver ». Ca promet…