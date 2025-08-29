ASSE ‍: Stassin contacté par un club de Premier League

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont décidé que Lucas Stassin ne quittera le club sauf grosse offre. Et justement, une proposition importante pourrait venir de Premier League pour l'attaquant belge des Verts.

Alors que l'ASSE prépare la réception de Grenoble samedi à Geoffroy-Guichard, cela s'agite dans les coulisses de l'Etrat. En effet, alors que le Stade Rennais a renoncé à faire signer Lucas Stassin, malgré une offre de 15 millions d'euros qui n'a pas été acceptée, Saint-Etienne voit un nouveau club frapper à sa porte pour tenter d'arracher la signature du buteur. Ce club, c'est Brentford actuellement onzième de Premier League, formation qui a tenté en vain de faire signer Arnaud Kalimuendo, finalement parti à Nottingham Forest. Déterminé à recruter un avant-centre, les dirigeants anglais pensent donc à Lucas Stassin, lequel n'a jamais caché qu'il était très intéressé par la Premier League. Enfin plus qu'une saison en Ligue 2, même dans la ferveur stéphanoise.

L'ASSE peut craindre une offensive anglaise pour Stassin

Pour lâcher leur attaquant vedette, les responsables de l'ASSE ont fait savoir qu'ils attendaient une proposition impossible à refuser. Mais, comme le précise L'Equipe, l'intérêt de Brentford pour Lucas Stassin n'a pas encore donné lieu à une officielle du club de Premier League. A trois jours de la fin du marché des transferts, l'AS Saint-Etienne va devoir patienter avant de connaître la nature précise de l'offre anglaise, sachant que les formations de Premier League ont des budgets assez colossaux à investir sur le mercato. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il faudra plus de 15 millions d'euros pour faire sortir l'attaquant belge, âgé de 20 ans, de l'AS Saint-Etienne.