ASSE ‍: Une grosse surprise avant la fin du mercato ‍?

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

A l'approche de la fin du mercato estival, l'AS Saint-Etienne est toujours dans une certaine incertitude concernant son milieu de terrain. De quoi pousser la direction à s'activer pour un recrutement de dernière minute ?

Pour son retour en Ligue 2, Saint-Etienne a réalisé un départ canon. Malgré le match nul concédé lors de la première journée de la saison (3-3 à Laval), les hommes d'Eirik Horneland ont rapidement repris le contrôle en écrasant Rodez (4-0) puis en allant chercher une précieuse victoire chez le promu Boulogne-sur-Mer. En parallèle, la direction stéphanoise est toujours en pleine réflexion concernant les contours de son effectif, avec notamment un gros point d'interrogation sur le secteur du milieu de terrain. En cause, Pierre Ekwah, qui est censé être un joueur de l'ASSE depuis le mois de juin dernier, n'a pas effectué la préparation estivale avec les Verts et ne montre aucune volonté de rester dans le Forez. Mais ce n'est pas tout.

L'ASSE en panne dans l'entrejeu

Le dossier Ekwah étant déjà particulièrement complexe à gérer, Eirik Horneland doit aussi faire avec l'incertitude liée à la condition physique d'Aïmen Moueffek. Le milieu de terrain formé à Saint-Etienne a été annoncé incertain par son entraîneur pour la réception de Grenoble lors de la prochaine journée de Ligue 2. Laisser les clés de l'entrejeu à un joueur, bien que talentueux, enclin aux pépins physiques, est un gros risque. Et ce n'est d'ailleurs pas terminé, puisqu'il reste le dossier Benjamin Bouchouari.

Un départ de l'international marocain n'est pas encore à exclure, même s'il ne reste que quelques petits jours avant la clôture du mercato estival. En attendant, ces nombreuses inquiétudes pourraient bien pousser la direction de l'ASSE à s'activer pour recruter un joueur au milieu de terrain et assurer l'équilibre pour l'opération remontée.