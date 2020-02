ASSE : Sainté est minable, Pierre Ménès s’interroge sur Puel

Dans : ASSE.

Attendus pour le match de la confirmation à Metz après leur victoire contre Nîmes la semaine dernière en Ligue 1, les Verts de Saint-Etienne ont sombré en Moselle (3-1).

Malgré un onze de départ très compétitif, qui n’est plus décimé par les blessures comme c’était le cas il y a quelques semaines, Saint-Etienne a totalement manqué son match contre une audacieuse équipe de Metz. Menée au score juste avant la mi-temps, l’équipe de Claude Puel s’est ensuite effondrée. Et cela commence à soulever plusieurs questions, y compris sur les choix du coach forézien. Sur son blog, Pierre Ménès a notamment émis des premiers doutes sur la gestion de Claude Puel, notamment au niveau du choix des hommes.

« Les Stéphanois ont été auteurs d’un match assez minable à Metz. J’ai du mal à lire la ligne directrice de Puel. Il ne fait jouer que des jeunes quand les anciens sont blessés, et remet tous les anciens quand ils reviennent alors que certains jeunes ont performé en leur absence. Pour le coup, on a vu une équipe de Sainté informe et inattentive sur le plan défensif, comme sur le premier but de Nguette où Trauco est à la rue et sur le second où Ruffier est loin d’être inoubliable. Pajot, ancien de la maison verte, a ensuite donné le ballon du doublé à Nguette pour une victoire messine nette et sans bavure. Alors je veux bien qu’on attende l’année prochaine pour voir le projet de Puel se mettre en place. Mais il faudrait quand même faire attention parce que là, le club est 15e au classement et glisse lentement mais sûrement » a indiqué le journaliste de Canal Plus, alors que se profile un match compliqué pour Saint-Etienne mercredi soir à Geoffroy-Guichard face à l’Olympique de Marseille, invaincu depuis plus de 10 matchs toutes compétitions confondues.