ASSE : Romeyer est prêt à dire non à Gasset si ça dérape au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Malgré la vente ratée du club au début de l’été, Saint-Etienne veut se montrer ambitieux sur le marché des transferts cet été.

Ainsi, le club forézien a déjà annoncé la prolongation du contrat de Mathieu Debuchy. Ces derniers jours, c’est le dossier Whabi Khazri qui fait beaucoup réagir à l’ASSE. Un accord avait été annoncé comme « imminent » par L’Equipe, mais Sunderland réclame finalement plus de 7ME pour son milieu international tunisien. Un prix que les Verts auront bien du mal à mettre sur la table. Et pour cause, Roland Romeyer a confirmé dans les colonnes du Dauphiné Libéré que l’ASSE ne fera pas de folies.

Le patron de l’ASSE se réserve ainsi le droit de stopper Jean-Louis Gasset sur certaines pistes au mercato. « On veut former des jeunes et avoir un groupe de professionnels moins important mais davantage qualitatif. Jean-Louis Gasset choisit les joueurs pour le mercato mais je mets mon veto en cas de prix prohibitifs » a expliqué le boss de l’AS Saint-Etienne. Pour rappel, les Verts visent également le recrutement de Rémy Cabella cet été. Mais dans ce dossier aussi, le budget limité du club pourrait diminuer les chances de l’ASSE de rafler la mise, Marseille réclamant 12ME.