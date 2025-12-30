ICONSPORT_279506_0216 (1)

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

OL30 déc. , 11:20
parNathan Hanini
La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end pour la première de 2026. L’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de Monaco. Le club rhodanien pourrait profiter des nombreux absents au sein de la Principauté.
La Ligue 1 est de retour pour la dernière journée de la phase aller. Pour le premier déplacement de 2026, l’Olympique Lyonnais se rend à Louis II pour un choc dans la lutte du top 4. Cependant, les deux onze de départ se feront sans des éléments majeurs. Les deux entraîneurs vont devoir composer avec les nombreux absents. De son côté Paulo Fonseca sera privé des blessés de longue date Ernest Nuamah et Malick Fofana mais également sans Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Les deux joueurs sont actuellement au Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations. La nouvelle recrue Endrick n’est pas encore qualifiée. Le Brésilien sera apte pour la prochaine journée. Du côté monégasque, l’effectif est également décimé.

Monaco privé de ses milieux de terrain

Le technicien belge Sébastien Pocognoli doit faire sans Lamine Camara et Krépin Diatta. Les deux hommes sont également au Maroc pour cette CAN 2025. Victime d’une rupture des ligaments croisés, Takumi Minamino sera absent pour de longs mois. À la reprise, deux joueurs manquent également à l’appel. Le journal l’Equipe dévoile que Eric Dier était absent pour des raisons personnelles.
Paul Pogba n’a pas pris part à l'entraînement collectif. Le champion du monde 2018 poursuit sa phase de reprise après une blessure au mollet. Au milieu de terrain, Monaco devra également faire sans Denis Zakaria, suspendu. Pocognoli va donc devoir innover pour cette journée cruciale contre l’OL. Neuvième du championnat, l’ASM compte neuf points de retard sur Marseille, troisième et quatre sur son adversaire du week-end. De son côté l’OL doit s’imposer pour recoller sur le LOSC et la course au top 4.

