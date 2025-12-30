ICONSPORT_280896_0079

Le futur Vitinha bientôt au PSG, c'est parti

PSG30 déc. , 11:40
parCorentin Facy
1
Après avoir recruté Vitinha et Joao Neves très jeunes au Portugal pour en faire des méga-stars au PSG, Luis Campos a bien l’intention de répéter l’opération dans les mois et les années à venir.
Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a considérablement modifié sa stratégie sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’a plus du tout dans l’idée de miser sur des joueurs à très forte expérience comme il l’a fait par le passé avec Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic et plus récemment Sergio Ramos ou Lionel Messi. Sous l’impulsion de Luis Campos avec la bénédiction de Luis Enrique, le PSG préfère désormais acheter de très jeunes joueurs à fort potentiel pour les faire exploser dans la capitale française.
Les meilleurs exemples sont ceux de Bradley Barcola, Désiré Doué mais aussi des pépites portugaises Vitinha et Joao Neves. Ce n’est donc pas un hasard si Luis Campos a été très attentif à la Coupe du monde U17 que le Portugal a remporté en novembre dernier. Une tendance confirmée par l’insider Djamel, qui valide l’information de la presse portugaise selon laquelle le directeur sportif du PSG pourrait piocher dans cette génération dorée du football portugais pour renforcer les rangs du champion d’Europe en titre. « Ca c’est vrai. Après, à voir si ça ira au bout ou non, mais en tout cas, c’est vrai qu’il en apprécie énormément quelques-uns » a confirmé l’insider, pour qui Luis Campos est bien sur les rangs pour négocier les arrivées de plusieurs joueurs de cette sélection portugaise.

Luis Campos a flashé sur des pépites portugaises

Ce que le dirigeant du PSG avait d’ailleurs confié à demi-mot ces dernières heures. « Des joueurs de la Coupe du monde des moins de 17 ans dans ma liste ? J’en ai beaucoup, certains que j’aimerais déjà avoir, mais je ne peux pas le dire » a confié un Luis Campos plein de mystère et qui refuse pour l’instant de révéler quelles sont ses pistes prioritaires. Une chose est en tout cas certaine, les Portugais sont les bienvenus au Paris Saint-Germain et après Joao Neves, Vitinha ou encore Nuno Mendes et Gonçalo Ramos, il ne serait pas étonnant d’en voir arriver d’autres dans les prochains mois et peut-être dès cet été.
1
Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

