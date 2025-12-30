Le futur Vitinha bientôt au PSG, c'est parti

Après avoir recruté Vitinha et Joao Neves très jeunes au Portugal pour en faire des méga-stars au PSG, Luis Campos a bien l’intention de répéter l’opération dans les mois et les années à venir.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a considérablement modifié sa stratégie sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’a plus du tout dans l’idée de miser sur des joueurs à très forte expérience comme il l’a fait par le passé avec Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic et plus récemment Sergio Ramos ou Lionel Messi. Sous l’impulsion de Luis Campos avec la bénédiction de Luis Enrique, le PSG préfère désormais acheter de très jeunes joueurs à fort potentiel pour les faire exploser dans la capitale française.

Les meilleurs exemples sont ceux de Bradley Barcola, Désiré Doué mais aussi des pépites portugaises Vitinha et Joao Neves. Ce n’est donc pas un hasard si Luis Campos a été très attentif à la Coupe du monde U17 que le Portugal a remporté en novembre dernier. Une tendance confirmée par l’insider Djamel, qui valide l’information de la presse portugaise selon laquelle le directeur sportif du PSG pourrait piocher dans cette génération dorée du football portugais pour renforcer les rangs du champion d’Europe en titre. « Ca c’est vrai. Après, à voir si ça ira au bout ou non, mais en tout cas, c’est vrai qu’il en apprécie énormément quelques-uns » a confirmé l’insider, pour qui Luis Campos est bien sur les rangs pour négocier les arrivées de plusieurs joueurs de cette sélection portugaise.

Luis Campos a flashé sur des pépites portugaises