ASSE : Romeyer accélère, Aholou se rapproche de Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Monaco.

L’AS Saint-Etienne vend bien en ce mercato estival. Après avoir récupéré 30 ME grâce à la vente de William Saliba à Arsenal, les Verts ont vendu Rémy Cabella à Krasnodar pour la coquette somme de 13 ME bonus compris. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à de gros achats dans le Forez, où la devise reste d’être malin afin de boucler des opérations à moindre coût. Dans cette optique, l’ASSE négocie le prêt, depuis plusieurs semaines, de Jean-Eudes Aholou.

Et selon les informations de Manu Lonjon, journaliste pour Yahoo Sport, l’ancien Strasbourgeois était ce mardi au cœur des discussions entre Roland Romeyer et la direction monégasque. « Roland Romeyer était à Monaco aujourd’hui pour discuter du prêt avec OA de Jordan Aholou » indique le spécialiste du mercato, dont les informations sont généralement très fiables. Reste désormais à voir si un accord sera trouvé, notamment sur le montant de l’option d’achat du joueur, qui n’a jamais réussi à s’imposer à l’AS Monaco en dépit d’un potentiel certain.