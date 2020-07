ASSE : Pierre Ménès, l'Atalanta, il attend l'élimination du PSG

Dans : ASSE.

Ce jeudi, un peu moins d’une semaine après son dernier match sous le maillot de l’AS Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (0-1), Loïc Perrin a pris sa retraite sportive.

Ému et fier, le défenseur central a effectivement annoncé qu’il raccrochait les crampons. Après 17 ans de bons et loyaux services chez les Verts, le capitaine emblématique de Sainté va donc laisser sa place. Si les supporters stéphanois vont lui préparer un bel hommage dans les tribunes du Chaudron lors de l’après-Covid, Perrin a quand même quitté les terrains par la petite porte. Exclu lors de la défaite de l’ASSE face au PSG, le joueur de 34 ans a bouclé son dernier match dans le vestiaire après avoir blessé Kylian Mbappé à la cheville droite sur un violent tacle. Un attentat qui lui a valu de nombreuses critiques, et notamment chez Pierre Ménès. « Alors moi je veux bien qu’il ne le fasse pas exprès. Mais quand tu as 36 ans et que tu es bouilli depuis un moment, tu ne te lances peut-être pas dans ce genre de tacle face à un attaquant qui va aussi vite », avait lancé le journaliste de Canal+ après la finale de la Coupe de France.

Une attaque frontale qui n’a pas du tout plu à Adrien Ponsard. « Le carton rouge de Loïc Perrin est logique. Il est en retard, il prend la cheville de Mbappé. Il n’y a rien à dire. Par contre les commentaires, ceux de Ménès en particulier quand il dit que Loïc a 36 ans et qu’il est bouilli depuis longtemps, c’est une honte. Il y en a marre de ces journalistes pro-parisiens. Il n’y en a que pour le PSG ! On verra ce que ça va donner contre l’Atalanta, mais si les Parisiens jouent comme ça, ils ne vont pas passer. Ils n’ont rien montré et l’Atalanta, ça joue ! », a balancé, sur le site But, l’ancien attaquant du Forez, qui estime donc que Perrin mérite plus de respect, et attaque frontalement un Pierre Ménès souvent accusé de rouler pour le PSG.