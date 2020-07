ASSE : Heureux et fier, Loïc Perrin met fin à sa carrière

Dans : ASSE.

Loïc Perrin a bien vécu le dernier match de sa carrière de joueur vendredi dernier lors de la défaite de l’AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (0-1)...

Une rencontre particulière lors de laquelle le joueur de 34 ans est sorti dès la 31e minute de jeu, expulsé par l'arbitre après avoir blessé Kylian Mbappé à la cheville sur un tacle glissé très dangereux. S’il rêvait sûrement d’une meilleure fin, l'international français va quand même quitter sa tunique de joueur en ce mois de juillet 2020. Vu que ce jeudi, le capitaine emblématique de l’ASSE a annoncé sa retraite sportive.

« C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de la coupe de France. Même si j’espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel, avec des hauts et des bas, mais toujours en donnant le maximum de moi-même. Beaucoup de souvenirs resteront gravés et je pense forcément à tous mes entraîneurs et éducateurs ainsi qu’aux nombreux joueurs avec qui j’ai évolué dont certains sont devenus des amis, et aux nombreux supporters et fans de Saint Étienne qui m’ont permis de vivre des ambiances fantastiques à Geoffroy Guichard. Merci à mes amis de toujours qui me suivent depuis mes débuts et à mon conseiller David Venditelli de m’avoir accompagné tout au long de ma carrière. Merci à mes parents, mon frère et ma sœur qui ont été d’un soutien incroyable depuis mes premiers pas de footballeur jusqu’à aujourd’hui. Je finirai par remercier ma femme, Océane, qui est à mes côtés depuis 16 ans et qui a été mon équilibre pendant toutes ces années ainsi que mes 2 enfants, Timoté et Éden qui m’ont aidé à relativiser dans certains moments compliqués de la vie de footballeur. Une page se tourne, mais mon histoire avec l’ASSE n’est pas encore terminée… », a lancé, sur Instagram, le joueur qui aura donc fait toute sa carrière à Saint-Etienne, où il a joué 470 matchs depuis 2003. C’est donc une page de 17 ans qui se tourne chez les Verts...