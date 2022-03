ASSE : Pascal Dupraz est lourd, les Verts déchantent

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Arrivé à Saint-Etienne pour éviter aux Verts l’affront d’une descente en Ligue 2, Pascal Dupraz mène pour le moment bien sa barque.

Rien n’est fait car les Stéphanois marquent le pas et ont du mal à retrouver le chemin de la victoire, mais ils ne sont déjà plus lanterne rouge de Ligue 1. Dans ses déclarations à la presse, Pascal Dupraz prône en tout cas l’union sacrée, tout en jouant un peu trop sa carte perso. En effet, le technicien passé par Evian, Toulouse et Caen n’a signé que jusqu’à la fin de la saison, mais il ambitionne de rester plus longtemps. Comme prévu à son arrivée, tout cela ne pourra être décidé qu’en cas de maintien ou non de l'ASSE dans l’élite. Et malgré cette incertitude, Pascal Dupraz remet souvent ce sujet sur le tapis, puisque cela fait un mois qu’il évoque une prolongation de contrat. Un entêtement qui agace à Saint-Etienne, dévoile L’Equipe ce jeudi soir.

Pascal Dupraz en fait de trop à Saint-Etienne

« L'entendre rabâcher qu'il ne sera plus là en juillet commence dès lors à agacer. Aussi bien en interne qu'en externe. Le voir prolonger ou partir ne constitue pas l'urgence du moment pour un club qui, malgré une moyenne de près de 1,9 point pris lors des huit derniers matches, demeure barragiste », envoie ainsi le journaliste local Bernard Lions, pour qui Pascal Dupraz a clairement un peu trop pris ses aises ces derniers temps. Les fausses notes sont en effet perceptibles avec une brouille bien voyante avec Pascal Gastien, l’entraineur de Clermont, par médias interposés ou des déclarations un peu trop pompeuses sur sa présence dans le kop en fin de saison si jamais les Verts décrochaient rapidement le maintien. Depuis, cela grinces des dents dans les coulisses de Geoffroy-Guichard, surtout que la direction apprécie énormément le profil d’un entraineur libre depuis peu : Laurent Batlles.