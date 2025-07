Visite médicale ratée, il revient à l’ASSE ‍!

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Un accord total avait été trouvé ces dernières heures pour le départ d’Yvann Maçon au Servette FC. Mais le latéral droit de 26 ans a raté sa visite médicale et va par conséquent revenir à l’ASSE.

Le Servette FC (D1 suisse) s’apprêtait à accueillir deux joueurs de l’AS Saint-Etienne ce vendredi. Le milieu défensif Lamine Fomba s’est bien engagé en faveur du club suisse mais contre toute attente, on ne peut pas en dire autant d’Yvann Maçon. Un accord total avait pourtant été trouvé ces dernières heures entre le Servette et l’AS Saint-Etienne concernant le départ du latéral droit de 26 ans. La presse suisse nous apprend cependant qu’une anomalie a été détectée lors de la visite médicale d’Yvann Maçon et que son transfert est par conséquent annulé.

Un point sur ⁦@ServetteFC⁩ avant la reprise en Super League à ⁦@BSC_YB⁩ ce samedi soir. Fomba est là. Pour Maçon, cela devrait être non (visite médicale négative). https://t.co/7D7exKyCHC — Daniel Visentini (@DanielVisentini) July 25, 2025

Le média Tribune de Genève indique qu’un problème « rédhibitoire » a été vu par les médecins du Servette FC, qui en ont informé leurs dirigeants, lesquels ont immédiatement fait savoir à l’AS Saint-Etienne que le transfert était annulé. « Les reliquats de sa rupture du ligament croisé antérieur d’octobre 2020, alors qu’il était si prometteur ? » s’interroge le média suisse, qui n’en sait pas davantage pour l’instant mais qui confirme que le défenseur stéphanois va par conséquent faire son retour dans le Forez. Un coup dur pour l’ASSE, qui comptait sur ce départ pour récupérer une petite indemnité de transfert et pour économiser le salaire d’un indésirable par la même occasion. Après un tel coup dur, difficile d’envisager un départ d’Yvann Maçon d’ici la fin du mercato. Nul doute que le club stéphanois communiquera au sujet de son latéral de 26 ans dans les jours à venir pour faire la lumière sur cette histoire.