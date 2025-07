L'ASSE finalise un départ attendu en Suisse

Dans : ASSE.

Candidat au départ depuis le début du mercato, Yvann Maçon va bel et bien quitter l’ASSE. Le latéral droit de 26 ans est attendu au Servette FC.

Sans surprise, le mercato estival est animé à l’AS Saint-Etienne après la relégation des Verts en Ligue 2. Dans le sens des départs, Cornud, Mouton, Sissoko, Bentayg, Pétrot, Abelhamid ou encore Briançon sont partis… et ce n’est pas encore terminé. Un accord est proche d’être trouvé avec Trabzonspor pour le transfert de Benjamin Bouchouari, lequel devrait rapporter entre 3 et 4 millions d’euros à l’ASSE. Un autre départ est imminent selon L’Equipe, celui d’Yvann Maçon.

Utilisé à seulement 12 reprises par Eirik Horneland en Ligue 1 la saison dernière, l’ancien joueur du Paris FC va s’engager avec le Servette FC en D1 suisse. L’accord est total entre toutes les parties et le transfert sera officialisé vendredi selon le quotidien national, qui ignore en revanche la somme que Saint-Etienne va récolter dans cette opération. Valorisé à 2 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur de 26 ans avait encore deux ans de contrat dans le Forez, où Eirik Horneland ne comptait plus sur lui et avait validé auprès de ses dirigeants l’idée d’un départ depuis plusieurs semaines.