ASSE : Les Verts ciblent une pépite de L2, le TFC leur met un stop !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a ciblé le jeune milieu de terrain du TFC Stijn Spierings, mais c'est loin d'être gagné.

En difficulté depuis le début de la saison, les Verts ont entamé une légère remontée au classement (14e). Les hommes de Claude Puel n'ont plus connu la défaite depuis 5 matchs (1 victoire et 4 nuls). Dans le but de poursuivre sur cette lancée, les dirigeants stéphanois aimeraient se renforcer lors du prochain mercato. L'ASSE aurait ainsi ciblé Sasa Zdjelar, joueur évoluant en D1 Serbe. Mais d'après les informations du très sérieux Telegraaf, c'est également en France que les Verts ont des vues, et plus particulièrement en Ligue 2, du côté de Toulouse : Stijn Spierings, jeune milieu de terrain de 24 ans a tapé dans l'oeil de l'ASSE.

Arrivé du Levski Sofia au TFC pour 500.000 euros en octobre dernier, le Néerlandais s'est immédiatement imposé dans l'entrejeu des Violets. Buteur à 6 reprises en 11 matchs, il est l'un des éléments clés de Patrice Garande. Cependant, les dirigeants toulousains n'auraient aucune intention de se séparer de leur joueur. Actuellement troisième de Ligue 2, le TFC espère retrouver l'élite dès la saison prochaine, et vendre Stijn Spierings cet hiver paraît impensable. Plus mauvaise attaque de Ligue 1, l'ASSE n'a inscrit que 16 buts en championnat. Peu convaincu par les prestations de Romain Hamouma mais surtout Wahbi Khazri ou encore Charles Abi, Claude Puel aimerait recruter un joueur offensif susceptible de trouver enfin le chemin des filets. Si le milieu de terrain du TFC colle parfaitement au profil recherché par les Verts, les dirigeants stéphanois risquent d'être à court d'arguments financiers si Toulouse continue d'être aussi ferme.