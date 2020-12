ASSE : Un bon plan en Serbie pour le mercato ?

Dans : ASSE.

L’ASSE le démontre à chaque match, le club du Forez a décidé de s’appuyer sur son incroyable vivier et sa génération victorieuse de la Coupe Gambardella pour cette saison en Ligue 1.

Un pari pas forcément voulu par Claude Puel au départ, mais contraint et forcé par la situation économique et la crise sanitaire. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le niveau de jeu de certains jeunes joueurs laisse entrevoir des lendemains intéressants, même s’il ne faudra pas vendre à chaque fois le moindre élément qui commence à se faire connaitre, comme ce fut le cas avec William Saliba ou Wesley Fofana. C’est pourquoi l’ASSE ne s’interdit pas non plus de recruter un joueur capable de réguler l’effectif et d’apporter de la stabilité, notamment au milieu de terrain. Ainsi, le média serbe Telegraf annonce que l’ASSE suit de près les performances de Sasa Zdjelar.

Ce milieu de terrain défensif de 25 ans a aussi tapé dans l’oeil d’un autre club français en la personne du Stade de Reims. Preuve que son niveau est compatible avec la Ligue 1, sans parler de son prix puisque Zdjelar sera libre en fin de saison. Le Partizan Belgrade envisage ainsi de le vendre au mois de janvier pour éviter un départ à zéro euro, et autant dire que cela signifie que son prix ne sera pas outrancier. Le milieu de terrain gagne en tout cas à se faire connaitre, avec trois sélections au compteur, même s’il a connu une première partie de carrière chaotique, avec des passages à l’Olympiakos et à Majorque qui ne lui ont pas permis de s’imposer dans des championnats plus huppés que la D1 serbe.