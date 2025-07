ASSE ‍: Les deux stars restent, les Verts patientent

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne prépare sereinement la saison de Ligue 2, mais pour l'instant, Davitashvili et Stassin sont toujours dans l'effectif et cela peut surprendre. Les deux joueurs sont dans l'attente d'une offre sérieuse.

L'ASSE est évidemment l'un des grands favoris à la montée en Ligue 1, les propriétaires des Verts ayant décidé de ne pas faire profil bas malgré la relégation de leur équipe en L2. A l'heure où la totalité des clubs se serre la ceinture en raison de la grave crise des droits TV, Saint-Etienne peut voir venir. Cependant, Eirik Horneland le sait, plus tôt il aura son équipe type pour la saison prochaine, mieux cela sera. Et pour l'instant, c'est le secteur offensif qui laisse planer la plus grosse incertitude. Tandis que l'AS Saint-Etienne tarde à confirmer la signature de Joshua Duffus, jeune attaquant anglais avec qui l'accord est total et qui est déjà arrivé dans le Forez, les dossiers Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont, eux, totalement à l'arrêt, et cela, pour une raison pour le moins stupéfiante compte tenu du niveau des deux joueurs vedettes de l'effectif stéphanois.

Stassin et Davitashvili ne sont pas partis

Non pas que l'ASSE veuille conserver le joueur belge et son coéquipier géorgien, mais pour une raison étonnante, voire inquiétante, puisque le site Peuple Vert révèle qu'à cet instant du mercato, les dirigeants stéphanois n'ont pas reçu d'offre pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Alors que le premier a été cité du côté de plusieurs clubs depuis le début de l'été, notamment au RC Lens, le second ne manque pas non plus de clubs intéressés. Mais pour l'instant, cet intérêt supposé n'a pas donné lieu à des offres officielles transmises à l'AS Saint-Étienne. Du côté de Geoffroy-Guichard, on ne s'affole pas, car on est persuadé que des propositions sérieuses arriveront avant la fin du mercato. En attendant, Lucas Stassin devrait retrouver le chemin des terrains dans les prochains jours sous le maillot des Verts afin de participer au prochain match de préparation, ce sera ce vendredi contre le Paris FC à 19h. Une rencontre que l'ASSE diffusera gratuitement sur sa chaine Youtube.