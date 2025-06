Stassin choisit Lens et climatise Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'ASSE est redescendue en Ligue 2 il y a quelques semaines, les Verts ont néanmoins connu des satisfactions la saison passée. Parmi elles, on peut citer Lucas Stassin.

L'AS Saint-Etienne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Stéphanois savaient que leur retour dans l'élite du football français serait compliqué et ça n'a pas manqué. Les Verts espéreront vite remonter mais en attendant, il va surtout falloir avoir une stratégie claire sur le marché des transferts. L'AS Saint-Etienne se devra de vendre certains de ses meilleurs atouts, parmi lesquels Lucas Stassin. L'attaquant belge a crevé l'écran avec Saint-Etienne et aspire désormais à jouer au plus haut niveau. Heureusement pour lui, il ne manque pas de clubs intéressés, notamment en Ligue 1.

Lucas Stassin ne manque pas de prétendants

Selon les derniers échos de la presse mercato, Lucas Stassin plait en effet beaucoup au RC Lens. Les Sang et Or pourraient donc passer prochainement à l'action et faire une offre aux Verts, surtout que le joueur vient apparemment de se mettre d'accord avec les Sang et Or. Pour rappel, Stassin est estimé à quelque 20 millions d'euros par la direction stéphanoise. Outre le RC Lens de Pierre Sage, l'OM, le Paris FC ou encore le Stade Rennais sont également intéressés par le Belge de 20 ans. En plus d'avoir la cote en Ligue 1, le natif de Braine-le-Comte est aussi courtisé par West Ham United, le VfB Stuttgart, le Sporting Club de Portugal, Brentford, Brighton, le RB Leipzig et Wolverhampton. A Lucas Stassin de désormais choisir le meilleur challenge pour lui. Son rêve est de disputer la prochaine Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Il aura pour cela besoin de se montrer et d'enchainer les matchs. La saison passée avec l'AS Saint-Etienne, l'ancien de Westerlo avait planté 12 buts en Ligue 1 en 28 matchs disputés.