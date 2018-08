ASSE : Gasset dévoile ce que l'ASSE veut recruter avant tout !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En marge de la probante victoire de l’AS Saint-Etienne en amical face à Nice (3-0), un succès terni par la blessure de trois joueurs, Jean-Louis Gasset a évoqué la fameuse réunion de lundi dernier avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. L’occasion pour l’entraîneur de l’ASSE de faire le point sur le mercato et de confier qu’il avait clairement l’intention de renforcer le secteur offensif des Verts. Ne citant pas le nom de Rémy Cabella, Jean-Louis Gasset affirme que l’AS Saint-Etienne est sur deux ou trois dossiers.

« Lundi, on a eu une réunion avec les actionnaires et le directeur général. Moi je parlais du sportif, eux me parlaient du financier dans une très bonne ambiance. Mais ils ont compris qu’un effectif réduit comme ça, c’était sur le fil du rasoir. Donc, je pense que tout le monde était d’accord pour dire qu’il fallait renforcer le secteur offensif. On attend de voir les pistes qu’on va explorer. Il y a des noms bien sûr, mais je n’ai pas fixé un nom. Il y en a deux ou trois et on va essayer de faire au mieux, a confié, dans Le Progrès, Jean-Louis Gasset, qui a tout de même tenu à faire remarquer, comme la semaine passée, la légèreté de son effectif. Écoutez, j’avais treize pros avant de commencer. Là, il va m’en rester une dizaine, donc, je languis de pouvoir travailler un peu plus sereinement. »