ASSE : Deux recrues en urgence, Puel ne rigole plus

Balayé par Lyon dans le derby dimanche soir (0-5), Saint-Etienne mise sur la dernière semaine du mercato pour se relancer.

L’objectif de Claude Puel est simple depuis le début du mois de janvier, à savoir recruter un attaquant axial et un défenseur central. Dans ses plus doux rêves, le manager de l’ASSE aurait aimé accueillir William Saliba en prêt et Mostafa Mohamed en provenance du club égyptien de Zamalek. Néanmoins, le défenseur central d’Arsenal a été prêté à l’OGC Nice tandis que le buteur de 25 ans n’est toujours pas un joueur de l’ASSE en raison de négociations plus compliquées que jamais entre la direction des Verts et celle de Zamalek. Il ne reste plus que six jours pour se renforcer, et le temps presse pour Saint-Etienne qui devrait appuyer sur le champignon en cette fin de mercato selon L’Equipe.

Puel veut maintenant des joueurs confirmés

Claude Puel a clairement fait savoir à sa direction qu’il souhaitait pouvoir s’appuyer sur des joueurs confirmés à l’image de Mbaye Niang, une piste qui appartient au passé mais qui cadre avec ce que veut l’entraîneur de l’ASSE cet hiver. Après avoir recruté des joueurs inexpérimentés comme Maçon, Aouchiche, Neyou ou encore Krasso, l’ex-manager de Leicester veut des joueurs habitués aux joutes du haut niveau, voire de la Ligue 1. Il pourrait ainsi profiter du destockage des gros clubs dans la dernière ligne droite du mercato afin de recruter un numéro neuf et un défenseur central. Reste maintenant à savoir quels sont les moyens financiers de Saint-Etienne, dont les présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont été incapables de poser 5 ME sur la table pour recruter Mostafa Mohamed en provenance de Zamalek malgré des négociations très avancées avec le club égyptien.