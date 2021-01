Transfert ASSE : Toutes les pistes s'écroulent, Puel consterné

Dans : ASSE.

A l'entame des derniers jours du marché hivernal des transferts, l'AS Saint-Etienne n'a pas enregistré le moindre renfort. Claude Puel s'est fait à l'idée de finir la saison avec son groupe actuel.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne doivent en avoir gros sur la patate ce lundi, l’humiliation subie par les Verts face à l’ennemi lyonnais ayant du mal à passer, quelles que soient les circonstances. Alors que l’ASSE s’enfonce de plus en plus au classement, le mercato pourrait être un motif d’espoir pour le Peuple Vert, mais hélas cela est très mal engagé. Alors que Sainté se bat depuis des semaines avec le club de Zamalek pour faire venir Mustafa Mohamed, sans trouver une solution et que l’espoir de faire revenir William Saliba a été anéanti lorsque ce dernier a rejoint Nice, Claude Puel n’y croit plus. Après la déroute contre Lyon, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a reconnu que les Verts n’avaient pas les moyens de leurs ambitions sur le marché des transferts.

Même s’il ne dit pas que tout est fini à une semaine de la clôture du mercato, Claude Puel reconnaît que l’ASSE n’est plus en position de force. « Nous avons travaillé depuis pas mal de temps sur plusieurs dossiers. Malheureusement, on n'est pas suffisamment attractif, notamment sur le volet financier puisque différents joueurs signent ailleurs. Je ne veux pas m'attacher à cela et trop rester sur ce mercato, parce que tout simplement notre marge de manœuvre financière n'est pas suffisante », a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, pas loin de déprimer face à cette situation préoccupante que ce soit financièrement et bien évidemment sportivement.