ASSE : Claude Puel viré, ce serait une erreur XXL

L’avenir de Claude Puel est menacé après l’humiliation subie par Saint-Etienne dans le derby face à Lyon dimanche soir à Geoffroy-Guichard (0-5).

Le manager de Saint-Etienne est-il toujours l’homme de la situation ? De plus en plus de supporters se posent sérieusement la question. Pris à son propre piège avec une équipe ne disposant d’aucune expérience, Claude Puel a coulé avec ses jeunes pousses contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Et tandis que de nombreux supporters et observateurs le considèrent comme grandement responsable de la situation actuelle, Denis Balbir reste lui un fidèle défenseur de Claude Puel. Dans sa chronique publiée sur But Football Club, le journaliste a estimé qu’il serait préférable de conserver l’ex-manager de Leicester en dépit de la crise de résultat incroyable traversée par les Verts.

« Est-ce que Claude Puel est toujours l’homme de la situation ? Pour moi, oui. Il a l’expérience de joueur et d’entraîneur qu’il faut pour rameuter les joueurs, les convoquer, leur parler, les transcender… C’est toujours facile de tomber sur l’entraîneur après un 5-0 dans un derby. On se souvient que, par le passé, Oscar Garcia est parti suite à cette humiliation. Maintenant je ne vois pas Claude Puel abandonner ou se faire mettre à la porte. Et est-ce que ça servirait à quelque chose, d’abord ? Pour prendre qui ? Pour faire quoi ? Aujourd’hui, on reproche des choses à Claude Puel mais le manager des Verts a tout essayé depuis le début de saison. En Ligue 1, il est l’entraîneur qui a le plus fait tourner. Il a fait des compos avec des jeunes, avec des anciens, en mixant jeunes et anciens… Rien n’a fonctionné. Pourquoi ? Parce que dans les zones clés, l’ASSE ne dispose pas de joueurs de grands talents » a tranché Denis Balbir, pour qui le manque de talent au sein de l’effectif stéphanois fait cruellement défaut à Claude Puel chez les Verts…