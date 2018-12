ASSE : Cette piste en or se referme pour l’ASSE au mercato !

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato, MHSC.

Le mercato hivernal approche et à n’en pas douter, il sera animé en Ligue 1. Plusieurs clubs ont besoin de se renforcer, et l’ASSE en fait partie.

Pour Saint-Etienne, le besoin se fait notamment ressentir en défense, où les absences sont nombreuses depuis le début de la saison. Par exemple, Mathieu Debuchy est régulièrement blessé, raison pour laquelle les dirigeants foréziens envisagent de recruter un latéral droit au mois de janvier. Le nom de Kenny Lala avait filtré ces dernières semaines, mais le défenseur de Strasbourg ne devrait pas bouger en cours de saison. Surtout, sa cote a tellement explosé en Angleterre que l’ASSE n’a plus aucune chance de rafler la mise.

Ainsi, l’état-major stéphanois a sondé l’entourage de Ruben Aguilar, qui s’est également imposé comme l’un des meilleurs joueurs au poste de latéral droit en Ligue 1. Comme un poisson dans l’eau à Montpellier, le natif de Grenoble a néanmoins peu de chances de rejoindre l’ASSE selon le magazine France Football. En effet, le joueur de 25 ans serait davantage tenté par une aventure à l’étranger pour son avenir, et de préférence en Espagne. Les pistes se referment donc les unes après les autres pour Jean-Louis Gasset. Reste peut-être à explorer celle menant à Valentin Rosier, révélée il y a quelques jours, mais qui ne sera pas non plus simple à concrétiser en raison de la concurrence…