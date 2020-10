ASSE : Ce choix signé Puel sidère Pierre Ménès

Dans : ASSE.

Dimanche après-midi, Saint-Etienne a enchaîné une quatrième défaite de suite en Ligue 1 en tombant sur la pelouse de Metz (2-0).

Après un début de saison canon, les Verts accusent le coup. Et comme cela était assez prévisible, l’équipe manque cruellement d’un ou deux cadres capables de tenir la barre quand le bateau tangue sérieusement dans la tempête. Face à Metz dimanche après-midi, des joueurs tels que Stéphane Ruffier ou Yann M’Vila n’auraient sans doute pas fait de mal à Saint-Etienne. Et ce n’est pas Pierre Ménès qui va dire le contraire. Sur son blog, le journaliste de Canal + n’a pas manqué de rappeler à quel point l’ancien milieu défensif des Bleus et du Stade Rennais a été bon contre l’OM avec l’Olympiakos la semaine passée en Ligue des Champions. Le choix de Claude Puel de s’en séparer à tout prix interpelle vivement le chroniqueur du Canal Football Club.

« Metz a battu très nettement Saint-Etienne, avec un coup-franc de Boulaya sur lequel le mur stéphanois fait n’importe quoi. On n’a jamais senti cette équipe des Verts qui a 22 ans de moyenne d’âge capable de renverser la situation. Alors OK, il y a pas mal de blessés. Mais c’est aussi ce que Puel a voulu. Il ne va pas pouvoir venir pleurer d’avoir une équipe trop jeune. Quand tu vois la prestation réalisée par M’Vila avec l’Olympiakos face à l’OM la semaine passée en Ligue des Champions, tu te dis que ce joueur-là n’aurait pas fait tâche dans l’effectif stéphanois. Même s’il a été moins bon la saison passée, ce n’était pas une raison pour le fourguer n’importe où et n’importe comment. Sainté est prisonnier des choix philosophiques de Puel. Cela avait très bien commencé car, comme je le dis souvent, quand cela va bien avec les jeunes c’est tout de suite l’euphorie. Mais quand ça se passe moins bien, tu te rapproches très vite du tombeau. Attention aux Verts dans les semaines à venir… » a lancé Claude Puel, dans l’incompréhension la plus totale devant les choix effectués par Claude Puel durant le mercato estival à Saint-Etienne.