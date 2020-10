ASSE : Les Verts à la ramasse, Puel voit une « bonne expérience »

Dans : ASSE.

Claude Puel, entraineur de l’AS Saint-Etienne, après la défaite 2-0 à Metz : « On se met dans de mauvaises postures dès l'entame de match alors que c'est ce qui faisait notre force au début de saison. Il va falloir se repositionner et retrouver ces vertus qui nous permettent d'être plus conquérants et beaucoup plus acteurs dans le match. On facilite la tâche à l’adversaire. C’est une période difficile pour nous. Il faut retrouver de la densité physique et collective. Il faut redresser la tête. C’est peut-être une bonne expérience pour le groupe »