ASSE : C’est rare, Gasset prend un tacle à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

L’été dernier, Saint-Etienne acceptait de vendre Habib Maïga pour la modique somme d’un million d’euro au FC Metz. Une décision que les Verts doivent à ce jour regretter…

Et pour cause, l’Ivoirien réalise une saison pleine chez les Grenats avec 26 matchs disputés en Ligue 1. Courtisé par des écuries de haut de tableau en Ligue 1 dont l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur de l’ASSE est revenu sur son expérience dans le Forez, dans une interview accordée à Sportmania. Selon lui, c’est Jean-Louis Gasset qui est le principal responsable de son échec chez les Verts, l’ancien coach de Saint-Etienne n’ayant jamais accordé sa confiance à l’actuel taulier du FC Metz, malgré des entraînements très encourageants selon lui.

« A Saint-Etienne, les jeunes n'étaient pas mis en avant. A la venue du coach (Oscar) Garcia, il a fait confiance à quelques jeunes mais les dirigeants voulaient des résultats tout de suite. Je n'ai fait qu'un seul match contre Lille avec l'intérimaire Julien Sablé. Du coup, avec le recrutement de Gasset, plusieurs joueurs expérimentés ont signé à Saint-Etienne » se rappelle Habib Maïga, avant de poursuivre. « Il ne me connaissait pas et ne m'a pas fait confiance. Je faisais de bonnes séances à l'entraînement comme arrière gauche, droit, milieu défensif... Pourquoi il ne m'a pas confiance ? » s’interroge-t-il. « Je ne sais pas. Certainement qu'il avait la pression des résultats ». Désormais, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne doivent regretter de n’avoir tiré qu’un petit million d’euro de la vente de Maïga, lequel a largement prouvé qu’il avait le niveau pour évoluer en Ligue 1. C’est Metz qui s’en frotte les mains avec une probable vente aux alentours de 5 à 7 ME l’été prochain chez un club plus huppé de l’élite…