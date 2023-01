Un mercato vraiment fou à Rennes ?

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais ne se remet pas de la blessure de Martin Terrier, et va terminer la semaine face au PSG. Après cela, Florian Maurice va s'activer pour signer un mercato de gala.

Deux défaites en trois matchs, face à des adversaires à priori abordables comme Reims et Clermont, ce n’est pas dans les habitudes du Stade Rennais. Mais le club breton a perdu très gros la semaine dernière avec la grave blessure de Martin Terrier contre Nice, et c’est toute son attaque qui boite malgré la présence de joueurs confirmés comme Amine Gouiri ou Arnaud Kalimuendo. Cette spirale négative éloigne les « Rouge et Noir » du podium et cela ne peut pas durer. Ainsi, selon Ouest-France, un mercato très ambitieux est envisageable pour compenser la blessure du meilleur buteur du club. Même si ce n’est pas forcément un attaquant qui est visé, le nom des joueurs ciblé fait saliver les supporters locaux.

Tout devrait commencer à être plus clair après le match de dimanche face au PSG. « Je pense qu’on va attendre le match de dimanche, ça fera trois matches sans Martin. On va voir ce que ça donne avec peut-être des systèmes différents, et puis on fera le point car on aura une petite semaine entre le PSG et Marseille, on fera le point à ce moment-là avec Florian (Maurice) et Olivier Cloarec », a assuré Bruno Genesio, qui sait que le Stade Rennais peut se donner les moyens de recruter gros s’il en a l’envie.

Bamba Dieng en recrue surprise

L’actionnaire principal, François-Henri Pinault, est prêt à mettre la main à la poche. De quoi provoquer le retour au bercail d’Ismaïla Sarr, coincé en D2 anglaise du côté de Watford mais encore épatant lors de la dernière Coupe du monde avec le Sénégal ? Ou bien un coup à réaliser avec un autre mondialiste en la personne du Marocain Sofiane Boufal ? Le nom de Thomas Lemar, qui n’en finit plus d’être frustré à l’Atlético de Madrid, est aussi mentionné. Plus en pointe, Rennes songerait à s’offrir Bamba Dieng, le buteur de l’OM qui ne sera pas retenu par Pablo Longoria. De même que Wissam Ben Yedder, qui a subitement été mis sur le banc à Monaco. Un hiver qui devrait donc être agité du côté du Roazhon Park.