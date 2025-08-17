Un buteur danois à 20 ME, Rennes fonce

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes a besoin de frapper fort au mercato pour renforcer son attaque, et regarde du côté d'une pépite du football danois.

Malgré sa victoire arrachée face à l’OM, le Stade Rennais n’a rassuré personne, si ce n’est que la solidarité était au moins de mise dans la formation de Habib Beye. Mais devant par exemple, en dehors des gros efforts physiques de Musa Al-Taamari, c’était le néant face aux Marseillais pendant quasiment 90 minutes. Les dirigeants bretons le savent très bien et l’idée est bien de faire venir au moins un avant-centre dans les prochains jours. L’Equipe dévoile que l’heureux élu se nomme Conrad Harder. Un buteur danois qui évolue au Sporting Portugal, et pour qui Rennes est déjà très avancé selon les informations de Ouest-France.

Ce gaucher de 20 ans est arrivé au Portugal la saison dernière, contre un chèque de 20 millions d’euros payé à son ancien club, le FC Nordsjaelland. Dans l’ombre de Viktor Gyokeres, la machine à buts partie pour Arsenal, il s’est distingué en inscrivant une dizaine de buts. Suffisant pour taper dans l’oeil du Stade Rennais, qui est pressenti pour passer à l’action dans le cadre d’un transfert à hauteur de 20 millions d’euros minimum. De quoi régler le problème offensif du club breton, bien parti avec sa victoire face à l’OM, mais qui semble encore trop peu armé pour penser à nouveau aux places européennes cette saison.