Tottenham arrive à Rennes avec 35 millions d’euros

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais ne devrait pas garder son meilleur buteur, qui est passé priorité du recrutement de Tottenham. Un gros transfert en vue pour Arnaud Kalimuendo.

Une nouvelle grosse vente à Rennes ? Comme chaque été, que ce soit avec Désiré Doué, Jérémy Doku, Eduardo Camavinga ou Nayef Aguerd, le club breton réalise une grosse vente qui lui permet de financier en partie son mercato dans le sens des arrivées. Cette fois-ci, c’est Arnaud Kalimuendo, un joueur pourtant important dans le dispositif d’Habib Beye, qui est parti pour s’envoler loin du Roazhon Park. L’attaquant français est suivi de près par Tottenham, et la presse londonienne affirme qu’il est désormais le premier choix des Spurs. La formation anglaise visait au départ Yoane Wissa de Brentford, ancien club de son entraîneur Thomas Frank, mais l'attaquant se dirige doucement vers Newcastle. Le plan B qu’était Arnaud Kalimuendo est devenu le premier choix, et une offre comprise entre 30 et 35 millions d’euros devrait voir le jour prochainement.

Le mercato rennais accéléré en août

Une proposition que le Stade Rennais n’a pas l’intention de refuser, l’idée étant de réaliser une grosse vente pour aider Habib Beye et les dirigeants bretons à façonner l’équipe pour la saison prochaine. Même si Quentin Merlin et Valentin Rongier viennent de signer, les « Rouge et Noir » sont loin d’avoir terminé leur mercato et les insiders assurent que cela devrait même se décanter dans le courant du mois d’août, pour des arrivées plus tardives qu’habituellement. Tottenham ne devra toutefois pas perdre trop de temps dans le dossier Kalimuendo, Villarreal essayant toujours, avec des moyens financiers moins importants, de rafler la mise. Le seul doute des Spurs étant la capacité d’adaptation de l’ancien lensois au jeu de la Premier League, ce qui expliquait pourquoi Yoane Wissa était la cible prioritaire au départ.