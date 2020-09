SRFC : Rennes cible Godin, Cavani à la rescousse

Dans : Rennes.

Un Rennes européen veut se donner les moyens de réussir en C1. Pour cela, il s’est placé sur le dossier Diego Godin, qui n’a pas tardé à se renseigner auprès d’Edinson Cavani.

Le Stade Rennais est ambitieux ! Le club breton jouera pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions cette saison. Renforcer l’effectif est une priorité afin que le rêve européen ait lieu, comme c’était le cas pendant la saison 2018-2019, dans laquelle il avait atteint les huitièmes de finale. Serhou Guirassy, Martin Terrier et Nayef Aguerd sont arrivés, et ce n’est peut-être pas fini. Le club breton veut tenter les gros coup Javier Martinez, Jérémie Boga et Diego Godin. Concernant le dernier cité, il a participé à sa première saison à l’Inter (36 matches TTC), un exercice durant lequel il a eu de la concurrence dans l’arrière-garde milanaise.

Et selon les dernières informations de Ouest-France, l’Uruguayen sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Nerazzurri n’est pas insensible aux avances rennaises. Le média explique que Diego Godin a sondé son coéquipier en sélection, Edinson Cavani, sur le niveau de compétitivité de la Ligue 1. Il lui a également demandé des informations sur la formation bretonne. L’ancien Parisien est le mieux placé pour le conseiller, lui qui a disputé sept saisons sur le territoire français. De plus, Godin souhaite rester en Europe. Il garde en ligne de mire la Coupe du Monde 2022 au Qatar, compétition majeure qui pourrait être son quatrième Mondial après 2010, 2014 et 2018. Le SRFC peut se permettre de rêver.