Rennes : Toko Ekambi renvoyé à l'OL sans regrets

Par Claude Dautel

Prêté lors du mercato d'hiver par l'Olympique Lyonnais au Stade Rennais, sans option d'achat, l'attaquant n'a pas convaincu le club breton, lequel ne fera aucune offre à l'OL.

En janvier dernier, et constatant la vraie rupture entre Karl Toko Ekambi et ses supporters, l’OL avait négocié avec Rennes. Et rapidement un accord avait été trouvé. « L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant, sans option d’achat, de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais jusqu’au 30 juin 2023 d’un montant de 1,5 millions d’euros, auquel pourrait s’ajouter un bonus maximum de 1 million d’euros lié aux performances de Rennes en Ligue 1 et aux nombres de matches disputés par le joueur », annonçait l’OL, sans dire quel était ce fameux nombre de rencontres jouées par KTE. Mais à l’entame des quatre derniers matchs de la saison, il est clair qu’après des débuts appréciables, Toko Ekambi est rentré dans le rang et n’a aucune chance de rester à Rennes.

Toko Ekambi va revenir à Lyon

Dans Ouest-France, Laurent Frétigné dresse un bilan plutôt sombre pour l’attaquant international camerounais, lequel a encore un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais et devrait donc faire un retour rapide à l’OL avant un très probable transfert. « Karl Toko Ekambi est arrivé pour un prêt de six mois afin de compenser l’absence de Martin Terrier. Après avoir accumulé du temps de jeu à son arrivée, « KTE » ne joue plus beaucoup depuis le 1er avril et la défaite contre Lens. Son rendement reste insuffisant, trois buts (dont deux en Ligue Europa) et une passe décisive. Sans avoir la prétention de remplacer Terrier, il ne l’a surtout jamais fait oublier », écrit le journaliste du quotidien régional. Il semble désormais évident que l'attaquant ne restera pas à Rennes, mais l'OL, où le joueur s'était plaint d'être la cible d'attaques racistes d'une petite frange des supporters lyonnais, ne voudra pas non plus le garder.