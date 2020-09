Rennes : Camavinga titulaire au PSG, il tombe sous le charme

Dans : Rennes.

Impressionnant avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a reçu les éloges de Jocelyn Gourvennec. L’ancien entraîneur de Guingamp pense qu’il a le niveau pour évoluer dans le onze du PSG.

Le Stade Rennais nage en plein bonheur ! Auteur d’un très bon début de saison (trois victoires et un nul), le club qui s’apprête à jouer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire peut compter sur un effectif de grande qualité. Eduardo Camavinga en est l'exemple parfait. Le milieu de terrain de 17 ans excelle chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1, ce qui lui a permis d’être sélectionné en équipe de France au dernier rassemblement et de jouer son premier match en Bleu. Jocelyn Gourvennec, ancien coach de l’EA Guingamp et désormais consultant au Canal Football Club, est scotché par son niveau de jeu. Il a fait l’éloge du jeune prodige pour France Football.

« Comme il s’informe, il a toujours un temps d’avance, et c’est pour ça qu’il fait presque toujours les bons choix. A son âge, c’est extrêmement rare. Il a une excellente qualité de passe, de renversement de jeu, un superbe toucher de balle, il sait dribbler, marquer, il a tout ce garçon ! Et puis il est très intelligent tactiquement. Il pourrait jouer partout même si c’est dans le cœur du jeu qu’il est le meilleur », rapporte-t-il. Impressionné par ses prestations XXL, Gourvennec va même jusqu’à en faire un « titulaire au PSG ». Une grande saison attend Eduardo Camavinga. Après avoir impressionné la France en Ligue 1, il se lance à la conquête de l’Europe avec la C1.