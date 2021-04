Rennes : Camavinga s'en va, le Bayern négocie déjà

Dans : Rennes.

Désireux de compenser les départs de David Alaba et de Javi Martinez, le Bayern Munich a ciblé Edouard Camavinga au mercato.

Dans le viseur du Borussia Dortmund, du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain, la pépite du Stade Rennais va assurément agiter le mercato estival. Et pour cause, Eduardo Camavinga a pris la décision de ne pas prolonger à Rennes et se retrouve en fin de contrat dans un an. Pour le club breton, il est devenu impératif de vendre Edouardo Camavinga cet été. Et logiquement, Nicolas Holveck et Florian Maurice ne sont pas en position de force pour négocier le transfert du Français de 18 ans, ce dont souhaite profiter le Bayern Munich. Selon les indiscrétions de France Football, le champion d’Allemagne est le courtisan n°1 d’Edouard Camavinga au mercato, et souhaite tout mettre en œuvre pour boucler sa venue au plus vite.

Un transfert à moins de 45 ME ?

Le Bayern Munich compte offrir des certitudes à Edouard Camavinga concernant son temps de jeu, qui devrait être conséquent dans la mesure où il serait le troisième choix au milieu de terrain derrière les indéboulonnables Kimmich et Goretzka. En revanche, il ne faut pas s’attendre à ce que le Bayern Munich arrose le Stade Rennais avec une offre XXL pour Edouardo Camavinga. Effectivement, Tutto Mercato Web croit savoir que les dirigeants bavarois souhaitent se montrer malins et dépenser peu d’argent sur le mercato cet été. Preuve qu’ils ne se ruineront pas pour Camavinga, les dirigeants du Bayern Munich ont refusé d’aligner les 45 ME exigés par le Borussia Mönchengladbach pour Florian Neuhaus, qui était le premier choix du quart de finaliste de la Ligue des Champions. Cela veut donc dire que le Bayern Munich ne montra certainement pas à cette hauteur de prix pour Edouardo Camavinga, lequel pourrait bien être vendu au rabais par le Stade Rennais cet été.