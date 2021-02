Rennes : Camavinga prêt à recaler le Real ?

Dans : Rennes.

Décrit comme la nouvelle pépite du football français, Eduardo Camavinga peine à confirmer les espoirs placés en lui cette saison.

Malgré des premières sélections prometteuses à la fin de l’année 2020, la pépite du Stade Rennais réalise une saison très moyenne en Ligue 1. Ces dernières semaines, il est plus décevant que jamais à l’image de son match contrasté sur la pelouse du Roazhon Park face à Saint-Etienne. Courtisé par le Real Madrid au mercato estival, le jeune homme de 18 ans est bien loin de quitter Rennes. Et pour cause, conscient que tout est allé un peu trop vite pour lui ces derniers mois, Eduardo Camavinga ne verrait pas d’un mauvais œil de rester une saison supplémentaire en Bretagne selon les informations récoltées par le journal AS, qui suit de près l'évolution de ce dossier en raison de l'intérêt du Real Madrid.

Une nouvelle qui n’étonnera pas réellement les supporters de Rennes, dans la mesure où le natif de Miconje avait récemment ouvert la porte à une prolongation de contrat. Son bail actuel s’expirant en juin 2022, Eduardo Camavinga devra rapidement prolonger s’il veut rester en Bretagne. Car de son côté, Florian Maurice ne prendra pas le risque de conserver sa pépite un an de plus, s’il n’a pas l’assurance d’une prolongation. Rapidement estimée à plus de 50 ME, la valeur marchande d’Eduardo Camavinga a brutalement chuté ces derniers mois. Crise du Covid-19, prestations en demi-teinte et fin de contrat approchant, les voyants sont au rouge pour Rennes, qui doit rapidement réagir pour refaire d’Eduardo Camavinga un joueur de très haut niveau et potentiellement un joueur vendu à prix d’or sur le marché des transferts.