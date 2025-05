Rennes ‍: 150 millions d’euros pour ça, c’est « ‍anormal ‍»

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes commence le bilan de sa triste saison en Ligue 1, et le mercato catastrophique est forcément pointé du doigt. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir investi financièrement.

Le Stade Rennais termine la saison en roue libre, sans pouvoir accrocher la première partie de tableau, tout en ayant assuré son maintien. C’est déjà ça car les « Rouge et Noir » avaient de grandes difficultés à s’extirper de la ligne de flottaison au coeur de la saison, et les deux changements d’entraineur n’ont pas forcément permis un réel décollage. Tous les regards sont donc tournés vers la saison prochaine où le club breton va enfin de voir avoir des résultats conformes à son statut, car deux ans d’absence de Coupe d’Europe peuvent paraitre longs pour les supporters, après avoir été habitués aux bonnes choses.

Habib Beye aura un nouveau patron

Brassard au bras, infatigable sur son côté et notamment auteur d'une prestation majuscule dans le derby, Adrien Truffert est élu 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱'𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 par le public Rouge et Noir 🔥 pic.twitter.com/kSLPxqsy4R — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 30, 2025

Il faut se projeter sur la suite, mais aussi regardé ce qui a été mal fait. Et si François Pinault a permis de faire de gros investissements, ceux-ci ont été mal réalisés de toute évidence. C’est ce que pointe le journaliste de Ouest France Guillaume Lainé dans sa chronique dans le quotidien régional. « Depuis un an, Rennes a effectué une cinquantaine de mouvements de joueurs, investi plus de 150 millions d’euros en transferts, changé une fois de président, deux fois d’entraîneur, bientôt deux fois aussi de directeur sportif, puisque Loïc Désiré va succéder d’ici fin mai à Frederic Massara, lui-même successeur de Florian Maurice en juillet 2024… Il est anormal, pour faire dans la litote, d’avoir une équipe de ce niveau après avoir autant dépensé. Mais quand vous prenez des décisions opérationnelles à contretemps, que vous changez autant partout tout le temps, difficile de toute façon de performer », a pesté le journaliste.

Charge au Stade Rennais de trouver désormais une certaine stabilisé autour d’Habib Beye, qui semble parti pour conserver son poste la saison prochaine. Si cela devait être le cas, il sera entouré d’un nouveau directeur sportif, puisque Loic Désiré va succéder à Frederic Massara.