Les supporters rennais heureux de voir Rongier arriver

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Pointé du doigt pour ses attaques verbales contre Rennes, le nouveau joueur du Stade Rennais Valentin Rongier va faire parler son football pour se faire adopter, explique un ancien joueur très bien placé pour le savoir.

C’est pour le moment le transfert surprise de ce mois de juillet à Rennes. Valentin Rongier, ancien enfant du FC Nantes passé par l’OM récemment, a posé ses valises au Stade Rennais. Même s’il y a eu l’intermède marseillais, et qu’il est loin d’être le premier à faire le trajet entre les deux ennemis du grand Ouest, le milieu de terrain a déjà reçu un accueil très froid de la part des supportes rennais. Le RCK, principal groupe du club « rouge et noir » a bien fait comprendre qu’il n’en voulait pas, et en voulait aussi à la direction du club d’avoir bouclé ce recrutement. La guerre interne entre Nantes et Rennes est surtout valable pour les fans, et si les joueurs en jouent un peu, cela ne va pas vraiment plus loin.

Rennes recrute bien, c'est ce qui compte

Un cadeau de bienvenue. 🐐 pic.twitter.com/7po0nwRQsk — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 21, 2025

C’est pour cela que c’est avant tout la qualité de Valentin Rongier qui doit être mise en avant, et permettre à Rennes de progresser et de retrouver les premiers rôles en Ligue 1, ce qui n’est plus le cas depuis deux ans. Pour Christophe Le Roux, lui aussi ancien milieu de terrain passé par Nantes et Rennes, les supporters du club breton vont valider cette signature rapidement tant le joueur peut apporter à l’équipe de Habib Beye.

« Oui, il s'est passé des choses, mais au-delà des polémiques, la majorité des supporters rennais doivent être satisfaits de voir Rongier plus Merlin enrichir l'effectif. L'an passé, leur recrutement ne me parlait pas, ça partait dans tous les sens. Peut-être que des supporters rennais sont un peu réticents, mais je me fierais plutôt à la qualité du joueur et de Merlin aussi, ça me paraît intelligent d'avoir ces deux profils, entre autres, pour retrouver un Rennes plus inspiré. Si les bons résultats s'enchaînent, ça peut calmer les choses », a livré Christophe Le Roux, pour qui les bonnes performances et les victoires doivent permettre de vite passer à autre chose et d’oublier le passé nantais des deux joueurs.