Rennes ‍: Valentin Rongier répond aux attaques des supporters

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

En signant à Rennes, Valentin Rongier s'est attiré la foudre des supporters du club breton, mais aussi de ceux du FC Nantes, son club formateur. Dans une vidéo publiée par le Stade Rennais, le milieu de terrain a répondu aux critiques.

Valentin Rongier portant le maillot du Stade Rennais, voilà une association d'images qui va mettre du temps à être acceptée par certains. Ce lundi 21 juillet au soir, le milieu de terrain de 30 ans s'est officiellement engagé avec le club breton contre 5,5 millions d'euros. Un transfert qui fait grincer des dents les supporters rennais, mais aussi ceux du FC Nantes. Au cours de ses 18 années passées chez les Jaune et Vert, le natif de Mâcon a eu plus d'une fois l'occasion de chambrer le rival du derby breton. Son départ à l'OM en 2019 avait déjà été difficile à digérer, celui au Stade Rennais l'est encore plus. Valentin Rongier a donc profité d'un entretien réalisé avec les médias de son nouveau club pour répondre aux critiques dont il fait l'objet depuis plusieurs jours.

« C'est ce qui fait la beauté de notre sport »

🎙️ Renfort Rouge et Noir, passé par Nantes et Marseille, Valentin Rongier s'est confié face caméra.



L'entretien complet sur YouTube ⤵️#Rongier2028 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 21, 2025

« Est-ce que je comprends les réactions ? Bien sûr. Il y en a qui sont contre ma venue, d'autres qui sont pour. C'est la règle du jeu. S'il y en a qui se sont sentis blessés ou offensés par mes propos, j'en suis navré. Mais pour moi, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport. C'est alimenter ces derbys, ces matchs à tension, avec quelques petites piques, quelques chambrages comme j'avais pu le faire avec Mbaye (Niang) à l'époque », a expliqué Valentin Rongier à propos des critiques de certains supporters qui sont contre sa venue.

Pour rappel, le Roazhon Celtic Kop, un groupe d'ultras rennais, a publié plus tôt ce lundi un communiqué cinglant dans lequel il appelle la direction du Stade Rennais à ne pas conclure le transfert de Valentin Rongier. « Ce recrutement serait pour nous un affront s'il aboutit et nous ne pourrons l'accepter », pouvait-on notamment lire en substance. À lui de faire taire les critiques en montrant son implication sur le terrain, désormais.