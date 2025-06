Le capitaine de Rennes part pour 17 millions d’euros

Après Lorenz Assignon, Rennes enchaine une nouvelle grosse vente avec celle d'Adrien Truffert, qui va signer pour Bournemouth.

Véritable modèle de la formation rennaise pour y avoir fait toutes ses classes avant de découvrir le monde professionnel et la Ligue des Champions, Adrien Truffert va quitter le club breton dans les prochains jours. Un accord total a été trouvé avec Bournemouth pour son transfert. Rennes avait refusé une première offre du club anglais à hauteur de 14 millions d’euros. Mais selon Ben Jacobs et Ouest-France, la deuxième proposition a été la bonne puisque les Cherries ont mis 17 millions d’euros, bonus inclus, sur la table pour récupérer le capitaine des Rouge et Noir. Ce dernier a donné son accord et a déjà négocié son futur contrat pour rejoindre la formation de Premier League, aux portes des places européennes la saison dernière en Angleterre.

Bournemouth have reached an agreement with Rennes to sign 23-year-old left-back Adrien Truffert for £14m.



Deal expected to pave the way for Milos Kerkez to join Liverpool.🍒 pic.twitter.com/CPxqGw3gKt