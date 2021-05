L1 : 100 ME pour Doku, Rennes va réfléchir

Dans : Rennes.

Outre le dossier Eduardo Camavinga, le Stade Rennais va devoir gérer les convoitises pour Jérémy Doku.

Sélectionné par Roberto Martinez pour disputer l’Euro 2021 avec la Belgique, l’attaquant de 18 ans a connu un début de saison difficile avec le Stade Rennais. Après un temps d’adaptation logique, l’ancien ailier virevoltant d’Anderlecht a démontré ses qualités avec 8 passes décisives et 4 buts toutes compétitions confondues. Son potentiel ne fait aucun doute, ce qui fait dire au président rennais Nicolas Holveck dans les colonnes du journal Ouest-France qu’un départ pour moins… de 100 ME est inenvisageable.

« Vu son potentiel, c’est possible qu’on soit sollicité, mais c’est clair qu’il sera avec nous la saison prochaine. S’il y a une offre de 100 millions d’euros, on réfléchira » a lancé le président du Stade Rennais, dont les propos ont immédiatement fait tilt chez les supporters de l’OM, qui se souviennent de la déclaration similaire de Jacques-Henri Eyraud à propos de Florian Thauvin en 2018. « Une offre de 80 millions pour Florian Thauvin ? Cela ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un qui symbolise la force de caractère. C'est un profil technique exceptionnel, et quelqu'un qui a su se remettre en cause après son passage en Angleterre. Il symbolise l'esprit guerrier » avait lancé l’ex-président de Marseille. Trois ans plus tard, Florian Thauvin a quitté Marseille… pour zéro euro.

En attendant de voir comment le dossier Jérémy Doku sera géré en cas de proposition concrète, Nicolas Holveck a profité de son interview dans les colonnes du journal breton pour tirer un coup de chapeau à Bruno Genesio, qui a qualifié le Stade Rennais pour la Conférence League en terminant à la sixième place du classement devant Lens. « On avait dit qu'on souhaitait être à nouveau européens, on a réussi lors de cette ultime journée à récupérer ce ticket pour la Ligue Europa Conférence. Je voudrais vraiment féliciter Bruno (Genesio), qui a su donner un souffle nouveau à cette équipe et à l'emmener au bout ». L’ex-entraîneur de l’OL comptera sur Jérémy Doku et sur un mercato ambitieux cet été afin de faire mieux la saison prochaine et ramener le Stade Rennais au moins en Ligue Europa.