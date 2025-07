Rennes doublé par le Paris FC, bataille de milliardaires

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Sur le départ de Galatasaray après seulement six mois passés en Turquie, Przemyslaw Frankowski suscite l’intérêt de Rennes. Mais à la surprise générale, le Paris FC souhaite aussi enrôler le latéral polonais.

Très actif ces derniers jours avec les signatures de Valentin Rongier et de Quentin Merlin en provenance de l’OM, le Stade Rennais pensait enchaîner avec la venue de Przemyslaw Frankowski. Six mois seulement après son départ de Lens pour Galatasaray, le latéral polonais de 30 ans est d’accord pour revenir en Ligue 1 et cette piste a tout du bon plan pour le club breton. Tous les feux semblaient au vert pour voir Frankowski évoluer sous les ordres d’Habib Beye la saison prochaine, mais rien n’est aussi simple en période de mercato. Selon les informations de L’Equipe, un autre club de Ligue 1 fait irruption dans ce dossier et tente de rafler la mise au nez et à la barbe de Rennes.

Le PFC défie Rennes pour Frankowski

Le Paris FC entre dans la danse pour la venue de Frankowski. Le promu envisagerait un transfert, #Rennes un prêt avec oa #PFC #SRFC @lequipehttps://t.co/cGdzJUMY56 — Flavien Trésarrieu (@ftresarrieu) July 22, 2025

Il s’agit du Paris FC, toujours dans l’idée de convaincre des joueurs expérimentés du championnat de France. Après avoir recruté Moses Simon et alors que Benjamin André est la priorité parisienne au milieu de terrain, le club francilien s’attaque à présent à Przemyslaw Frankowski. Le quotidien national explique que le PFC envisage un transfert sec pour le défenseur polonais, lié à Galatasaray jusqu’en 2028 tandis que Rennes privilégie un prêt avec une option d’achat. Les cartes sont à présent dans les mains du joueur et des dirigeants turcs, qui vont chacun devoir étudier les offres reçues et faire leur choix. Reste à voir si un accord total sera trouvé et si oui, quel club réalisera le très beau coup Przemyslaw Frankowski durant ce mercato estival.