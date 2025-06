L1 ‍: André après Simon, le Paris FC est en feu

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Après avoir finalisé l’arrivée de Moses Simon en provenance de Nantes, le Paris FC souhaite faire venir Benjamin André. Une offre a même été transmise par le club francilien au capitaine de Lille.

Promu en Ligue 1 quelques semaines après le rachat du club par la famille Arnault, le Paris FC a débuté son mercato de forte belle manière avec la signature de Moses Simon en provenance de Nantes pour un peu plus de 5 millions d’euros. Un renfort intelligent de la part du club francilien avec un attaquant expérimenté, performant en Ligue 1 depuis cinq ans et qui n’a pas coûté trop cher. Dans cette même stratégie, l’équipe entraînée par Stéphane Gilli souhaite renforcer son milieu de terrain.

🚨EXCL: 🔴🐶🇫🇷 #Ligue1 |



💰 Le PFC a formulé une offre contractuelle à Benjamin André, le milieu de terrain du LOSChttps://t.co/cJR8cCKMpK pic.twitter.com/i9X6NS40Vl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 25, 2025

Là aussi, l’idée est de faire venir un ou plusieurs joueurs à forte expérience, sans se ruiner pour autant. Selon les informations de Foot Mercato, le Paris FC a jeté son dévolu sur Benjamin André. En fin de contrat avec Lille dans un an, le capitaine nordiste a même reçu une offre ferme de la part du Paris FC. On ignore encore si l’ancien joueur de l’AC Ajaccio et du Stade Rennais y est réceptif ou s’il souhaite absolument poursuivre l’aventure dans le Nord. Mais en s’attaquant à un joueur de ce calibre, le PFC prouve que son projet est solide et cohérent, avec une vraie volonté de monter un effectif compétitif sans pour autant brûler les étapes.

Par ailleurs, le média spécialisé ne précise pas si des premiers contacts ont été amorcés entre le club parisien et Lille et si oui, à quelle hauteur de prix se situerait un potentiel transfert. Mais pour un joueur de 34 ans en fin de contrat en juin 2026, il y a fort à parier que l’indemnité de transfert serait raisonnable, et c’est justement la raison pour laquelle le Paris FC espère boucler ce dossier. Au micro de RMC il y a quelques jours, Daniel Riolo avait soufflé une autre idée au club de la capitale pour renforcer son milieu de terrain : Valentin Rongier. Mais faire venir le joueur de l’OM sera nettement plus onéreux, même s’il ne lui reste -lui aussi- qu’un an de contrat.