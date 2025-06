OM ‍: Rongier offert sur un plateau au Paris FC

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM en 2026, Valentin Rongier a refusé la dernière offre de prolongation du club olympien. Faute d’accord salarial, l’ancien Nantais est sur le départ. Une belle opportunité à saisir pour le Paris FC.

Taulier de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée au club en 2019 pour 13 millions d’euros, Valentin Rongier n’a sans doute jamais été aussi proche de la sortie. D’abord car son statut de titulaire est menacé par des éléments tels que Hojbjerg, Bennacer ou Rabiot mais aussi car son contrat arrive à échéance dans un an, en juin 2026. La volonté de l’OM est pourtant de conserver un joueur jugé comme fiable et précieux dans le vestiaire. Mais jusqu’à présent, les deux parties ne sont pas sur la même longueur d’onde sur le plan financier et aucun accord n’a donc été trouvé.

Valentin Rongier profite de ses vacances en Turquie 🇹🇷 pic.twitter.com/ro6HOoZfJJ — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 23, 2025

Une aubaine pour les clubs de Ligue 1 à la recherche d’un milieu défensif. Le Stade Rennais a notamment manifesté son intérêt, mais l’opportunité Valentin Rongier peut également être idéale pour le Paris FC. Ambitieux promu, le club francilien -qui piste Benjamin André à ce poste- aurait tout intérêt à s’intéresser à la situation de l’ex-capitaine de l’OM selon Daniel Riolo. « On entend qu’ils vont augmenter leur budget pour arriver autour de 120 millions d’euros, ça les positionne dans les clubs forts de Ligue 1. Donc forcément, on est en droit d’attendre du mouvement. Pour l’instant, ça part doucement, on va être patient, c’est un nouveau club. A date, on a Sangui et Simon qui vont signer, c’est quelque chose qui circule depuis pas mal de temps » a d'abord lancé le journaliste vedette de RMC avant de poursuivre.

L'idée Rongier soumise au Paris FC

« Ils essaient de penser à des joueurs expérimentés au milieu. Benjamin André est sur les tablettes. Ce n’est pas une mauvaise idée même s’il a 34 ans, il peut aider à stabiliser et faire grandir une équipe. Ils se penchent sur Abline, l’OM était aussi dessus mais il y a une brouille entre Kita et Marseille. Et il y a peut-être un dossier, vu qu’ils veulent des gens d’expérience, j’ai appris que la prolongation avait été refusée par Rongier à l’OM. Moi, je conseillerais au Paris FC de se mettre dessus. C’est un élément au milieu qui peut être très intéressant dans une équipe qui cherche à grandir » a analysé sur RMC le journaliste, convaincu qu’il y a une belle opportunité à saisir pour le Paris FC avec le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Reste à connaître les intentions du joueur, lequel pourrait très bien décidé d’honorer son ultime année de contrat en Provence avant un potentiel départ libre.