Déjà un gros coup dur pour le Paris FC

Dans : Paris FC.

Par Guillaume Conte

Un club avec un milliardaire à sa tête conseillé par une légende du coaching européen, le Paris FC peut déjà se préparer à oublier ce renfort de poids pour cet été.

Promu en Ligue 1 en ce mois de mai, le Paris FC a vécu des débuts de rêve avec ses nouveaux propriétaires. La famille Arnault s’est associée à l’expertise de Red Bull pour faire du club anciennement de la Porte de Montreuil, une formation qui compte dans le paysage français. Le mercato sera donc intéressant à suivre, tant le Paris FC va devoir se renforcer pour présenter une équipe compétitive. Pour cela, l’expertise de Jurgen Klopp a longtemps été mise en avant. L’ancien coach légendaire de Liverpool a rejoint le groupe Red Bull lors de son départ des Reds il y a un an de cela, et était venu plusieurs fois à Paris pour voir les installations, le stade et des matchs du PFC. Il était la caution sportive de la marque autrichienne, qui possède de nombreux clubs et profitait donc du savoir de l’Allemand dans de nombreux domaines.

La presse italienne affirmative

🌟 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐒, 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐍𝐄𝐒, nous sommes en @Ligue1🔥🥹



🔝 𝐀 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐫𝐮 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐬, 𝐪𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 : 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐨̂𝐭𝐫𝐞 💙



🔵⚪️ #CertifiéParis |… pic.twitter.com/uNoMKqYg1v — Paris FC (@ParisFC) May 2, 2025

Le passé est toutefois utilisé car La Stampa affirme que Jurgen Klopp, qui ne devait pas reprendre la direction d’un banc de touche avant 2026, a décidé de dire oui à l’AS Roma. La Louve vient de perdre Claudio Ranieri, qui a annoncé sa retraite après avoir redressé le club de manière spectaculaire une nouvelle fois. Le quotidien italien l’affirme, ce dimanche en fin de soirée, Klopp a dit oui au projet du club de la capitale italienne, ce qui va le contraindre à stopper ses activités avec Red Bull, ou du moins à les mettre entre parenthèses. Le Paris FC, qui avait mis en avant l’expertise du coach allemand pour se construire aussi avec ce qui se fait de mieux en Europe, sera vite fixé si cette information devient officielle, mais cela signifierait la fin de cette courte collaboration avec un entraineur de prestige, qui a même parfois été annoncé sur le banc du club francilien.