Zidane au PSG, la prochaine énorme annonce du Qatar ?

Après la prolongation de Mbappé et le limogeage de Leonardo, le nouveau gros chantier du Paris Saint-Germain concerne la venue de Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino.

On annonçait une révolution au PSG et le moins que l’on puisse est que la réalité dépasse même les espoirs les plus fous des supporters du club de la capitale. En quelques heures, et contre toute attente, ils ont appris que Kylian Mbappé avait décidé de signer jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Puis, c’est le départ de Leonardo de qui a été acté dans la nuit, le directeur sportif brésilien étant considéré comme LE coupable des négociations compliquées entre le clan Mbappé et Paris. Prochain sur la sellette, Mauricio Pochettino, sifflé par une partie du Parc des Princes lors de la remise du trophée de Champion de France, et qui n’a pas fait le tour d’honneur avec ses joueurs. Même s’il ne s’est pas étendu sur le sujet, l’entraîneur argentin sait qu’il est désormais le prochain sur la liste. Et ce dimanche, Gianluca Di Marzio, qui a été le premier samedi à annoncer l’accord total entre Mbappé et Paris, dévoile les coulisses de la suite du feuilleton, et de la venue probable de Zinedine Zidane.

Le Qatar arrive à Paris, ça va souffler fort au PSG

Confirmant que Luis Campos allait prendre la place de Leonardo, le directeur portugais proche de Mbappé depuis ses années monégasques étant même déjà à Paris depuis plusieurs jours, le journaliste italien spécialiste du mercato, explique que le PSG aurait aimé faire revenir Antero Henrique, lequel a largement contribué, lui aussi, à la prolongation de Kylian Mbappé. Mais Henrique est désormais directeur sportif de la Qatar Stars League, l’équivalent qatari de la LFP, où il a pour mission d’aider au recrutement de footballeurs et d’entraîneurs. Il était donc hors de question pour lui de tourner le dos à Doha pour repartir à Paris, ce que l’Emir a validé. Cependant, Gianluca Di Marzio annonce qu’Antero Henrique arrive tout de même dans la capitale française pour travailler sur le nouvel organigramme du Paris Saint-Germain, et notamment plancher sur le dossier du futur entraîneur. « En fait, les adieux de Mauricio Pochettino sont déjà quasiment certains, le propriétaire du PSG ayant déjà sondé diverses possibilités et divers noms afin identifier le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Mais le rêve s'appelle Zinedine Zidane », confirme le journaliste italien, qui fait de Zizou la priorité des priorités au PSG. RMC emboîte le pas de Di Marzio et précise que le contact existe depuis pas mal de temps entre l'ancien entraîneur du Real Madrid et Paris, et que même si rien n'est signé, Zidane n'a pas dit non au champion de France compte tenu de la situation bloquée en équipe de France.

L'Emir débarque à Paris, annonce forte à venir ?

Une décision pourrait même intervenir très vite, puisque l'Emir du Qatar en personne est attendu à Paris, et pas uniquement pour siroter des cocktails sans alcool dans les loges de Roland-Garros. Si Tamim ben Hamad Al Thani partage avec Nasser Al-Khelaifi une vraie passion du tennis, le dirigeant qatari veut avoir un oeil direct sur les dernières décisions à prendre pour ramener le Paris Saint-Germain dans le droit chemin et pourquoi pas assister à la présentation du nouvel entraîneur du club qu'il a racheté en 2011.