PSG : L'Emir du Qatar arrive pour Zidane, ouragan annoncé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani ne sera pas présent samedi soir pour PSG-Metz, mais l'Emir sera là dès lundi pour rapidement prendre des décisions.

Le dossier Kylian Mbappé est évidemment la préoccupation numéro 1 du côté du Paris Saint-Germain, mais même si l’attaquant français prolonge avec le champion de France, cela ne réglera pas d’un seul coup l’ensemble des problèmes. Le PSG doit également se décider concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, la tendance étant à un départ de l’entraîneur argentin durant la pause estivale, et cela même si l’ancien manager de Tottenham a fixé la date de la reprise de l’entraînement au 4 juillet comme si de rien n’était. Autre cas à traiter au plus haut niveau, celui de Leonardo, le directeur sportif brésilien étant dans le collimateur des supporters, mais également du clan Mbappé avec qui le courant n’est jamais passé. Ces décisions ne sont pas prises par le seul Nasser Al-Khelaifi, l’Emir du Qatar étant toujours impliqué énormément dans ces opérations spectaculaires, comme cela a été le cas par exemple lorsque le PSG a fait une offre rapide à Lionel Messi l’été dernier en apprenant que le FC Barcelone ne voulait plus du septuple Ballon. Cela tombe bien, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani arrive en France, quelques jours seulement après un passage à Madrid afin de parler politique, mais à priori pas football, puis en Allemagne où il a été reçu vendredi par le chancelier, puis au parlement, et pas pour évoquer Lewandowski.

Le Qatar veut Zidane, mais ça va secouer au PSG

De grands changements se préparent à Paris quel que soit le choix de Kylian #Mbappé.

L’émir du Qatar, qui a fait de Zinédine Zidane sa priorité, est attendu à Paris prochainement.

À partir de lundi, il va mener des réunions. L’organigramme du club devrait changer. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 20, 2022

On le sait l’Emir du Qatar est fan de tennis, et cette visite a lieu au moment même où à quelques centaines de mètres du Parc des Princes débute le tournoi de Roland-Garros, une épreuve qu’il apprécie. Mais selon Fabrice Hawkins, journaliste qui a notamment travaillé pour RTL et France Bleu, si Tamim ben Hamad Al Thani est dans la capitale, il a bien l’intention de prendre des décisions concrètes pour le Paris Saint-Germain. « De grands changements se préparent à Paris quel que soit le choix de Kylian Mbappé. L’Emir du Qatar, qui a fait de Zinedine Zidane sa priorité, est attendu à Paris prochainement. À partir de lundi, il va mener des réunions. L’organigramme du club devrait changer », annonce le journaliste, qui n’en dit pas plus sur le timing de cette possible révolution au Paris Saint-Germain. Les prochaines semaines seront passionnantes pour les supporters du PSG.

#NEW King Felipe and Queen Letizia are hosting a State Banquet for The Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, and his wife Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al-Thani at the Royal Palace in Madrid on the first day of the Qatari State Visit to Spain! 🇪🇸🇶🇦 pic.twitter.com/iLRKZaFofg — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) May 17, 2022

Pour Tamim ben Hamad Al Thani, le principal challenge est de convaincre Zinedine Zidane de venir s'installer sur le banc parisien. On le sait l'Emir du Qatar a de bonnes relations avec Zizou, ce dernier ayant accepté il y a quelques années de devenir l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2022, mais l'ancien entraîneur du Real Madrid regarde toujours du côté de l'équipe. Cependant, il se dit que pour obtenir l'accord de prolongation de Kylian Mbappé, la présence de Zinedine Zidane au PSG aurait été assurée à l'attaquant. Une sacrée prise de risque, sauf si le deal est déjà signé et gardé sous le coude en attendant la fin de la saison de Ligue 1 et le départ de Mauricio Pochettino. Tamim ben Hamad Al Thani est donc attendu comme le Messie.