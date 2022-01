Zidane au PSG, feu vert venu du Qatar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG semble avoir pris un coup d'avance concernant son prochain entraîneur. Et c'est de Doha qu'une confirmation est tombée au sujet de la venue de Zinedine Zidane.

Deux jours après l’annonce fracassante de Daniel Riolo, qui a indiqué sur RMC que selon lui Zinedine Zidane serait bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, la tendance semble sérieusement se confirmer. Même s’il faut dissocier le cas de Zizou avec celui de Kylian Mbappé, la venue de l’ancien entraîneur français du Real Madrid à la place de Mauricio Pochettino n’étant pas de nature à peser dans le choix final de l’attaquant tricolore désormais en fin de contrat, le puzzle se met en place. Car si en Europe, le nom de Zidane revient régulièrement depuis des semaines, ce samedi soir, c’est depuis Doha que l’information a été confirmée de manière spectaculaire. Journaliste qatari toujours très bien renseigné lorsqu’il s’agit du Paris Saint-Germain, puisqu’il a notamment annoncé la signature de Lionel Messi au PSG et le désir officiel de Kylian Mbappé de signer au Real Madrid, Mohammed Al Kaabi a lâché son scoop.

Zidane au PSG avant la fin de la saison ?

🚨🚨 زيدان قريب من الإنضمام لباريس سانجرمان ، ربما حتى قبل يونيو

.

Zidane is close to joining Paris Saint-Germain, maybe even before June pic.twitter.com/FLwlNFaTRU — محمد الكعبي (@Qatari) January 8, 2022

Via son compte Twitter, celui qui est connu sous le pseudonyme @Qatari a confirmé qu’entre le club de Ligue 1 et Zinedine Zidane, cela était plus que chaud et que cela pourrait même se concrétiser avant la fin de l’actuelle saison. « Zidane est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, peut-être même avant juin », indique Mohammed Al Kaabi qui paraît n'avoir aucun doute sur une fin heureuse pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier. Reste à savoir si le PSG attendra la fin du championnat pour dévoiler ses intentions, le suspense étant désormais plus dans le timing que la réalité de ce recrutement spectaculaire de Zinedine Zidane par le club de la capitale.