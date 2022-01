Zidane et Mbappé au PSG la saison prochaine, la folle annonce !

Dans : PSG.

Zinedine Zidane se rapproche du PSG, et son arrivée se fera au plus tard en juin prochain. Avec la possibilité énorme de garder Kylian Mbappé à Paris !

Le PSG est bien parti pour continuer à faire confiance à Mauricio Pochettino au cours des prochains mois. Le technicien argentin a passé le cut des fêtes de fin d’année, et la saison est repartie avec lui aux commandes des stars parisiennes pour essayer d’enfin rafler la Ligue des Champions. Ce sera probablement sa dernière chance pour le faire, après l’échec de la saison passée et la perte du titre de champion de France. Les exigences de ses dirigeants sont bien connues, et entre le vestiaire qui ne respire pas forcément le grand enthousiasme, et le jeu pas vraiment au rendez-vous, la patience atteint très vite ses limites. Surtout quand se profile un successeur de la trempe de Zinedine Zidane.

Zidane prêt à renoncer à l'équipe de France ?

Le technicien français a décidé de prendre une année sabbatique après son deuxième passage au Real Madrid, et il compte bien s’y tenir malgré les sollicitations de l’Emir du Qatar pour le faire venir au PSG. Néanmoins, ces derniers temps, la tendance s’est inversé chez Zizou. Alors qu’il semblait se préparer à prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France dans un an après la Coupe du monde, « DD » a bien fait comprendre qu’il se voyait bien continuer. Surtout en cas de bonnes performances des Bleus au Qatar. De quoi inciter Zidane à regarder ailleurs, et notamment à reprendre le projet parisien avec toutes ses stars. Oui, toutes. C’est du moins ce que laisse entendre Daniel Riolo.

Daniel Riolo lâche son scoop

Titillé sur RMC sur son annonce au sujet de l’arrivée de Lionel Messi effectuée six mois avant que les choses ne se passent réellement, le consultant de l’After Foot a enchainé avec une autre révélation. « Je vous annonce Zidane au PSG, pour le mois de juin au plus tard. En 2022. Et je n’exclus pas qu’il dirige Mbappé au PSG. Notez-le », a prévenu un Daniel Riolo qui a dit tout cela avec un ton placide et très sûr de lui. A vérifier donc pour ce qui pourrait être un terrible choc pour la planète football, alors que le Real Madrid est quasiment en train de floquer des maillots au nom de Kylian Mbappé tellement il est sûr que l’attaquant français va venir. Néanmoins, pour le PSG, faire signer Zidane est une possibilité, parvenir à faire changer d’avis l’ancien monégasque sera certainement l’un des plus gros défis des dirigeants parisiens de ces dernières années.