Zemmour se compare à Mbappé, il prend une claque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L’homme politique Eric Zemmour s’est fait reprendre de volée quand il a comparé la déception de son score aux élections présidentielles de 2022, à celle de Kylian Mbappé après la défaite en finale de Coupe du monde.

Si pour l’équipe de France, il y a eu un grand choc en 2022, c’est la défaite aux tirs au but en finale de la Coupe du monde. Au terme d’un parcours forçant déjà le respect après avoir du se priver de nombreux titulaires potentiels (Benzema, Pogba, Kanté, L. Hernandez, Kimpembe et Nkunku), les Bleus ont échoué à la dernière marche sur la séance fatidique. De quoi causer une énorme déception dans tout un pays, qui se voyait même l’emporter quelques minutes plus tôt quand Randal Kolo-Muani a eu cette fameuse occasion sortie du pied par Dibu Martinez.

"J'avais la même tête que Mbappé"

Pour Eric Zemmour, la déception de 2022, c’est son score aux élections présidentielles. Il était annoncé jusqu’à 17 % des suffrages dans les sondages, rêvant même d’une présence au second tour, pour s’écouler et terminer avec 7% des votes. Dans l’émission, « Quelle Epoque » sur France 2, l’ancien éditorialiste et essayiste devenu homme politique a effectué une comparaison osée pour expliquer son désarroi. « Vous avez vu la tête de Mbappé le soir de la Coupe du monde ? Eh bien j'avais la même tête. Je suis inconsolable comme Mbappé qui a dit une phrase très juste après cette finale, c'est qu'il ne la digérerait jamais. Moi non plus », a expliqué Eric Zemmour, qui a ainsi fait réagir une autre personne invitée sur le plateau.

Il s’agit de Michel Denisot, également invité pour faire la promotion de son livre, et c’est peu dire que l’ancien président du PSG a goûté la comparaison. « La différence avec Kylian Mbappé, c'est qu'il était en finale. Je ne suis pas sûr que Mbappé soit très heureux d'être comparé avec vous, le palmarès n'est pas le même. J'ai l'impression que vous avez fait un livre sur l'avant-match mais pas sur le résultat du match. Vous ne parlez que de sondages mais pas du résultat final. Et en sport, il y a le tableau d’affichage », a directement rappelé Michel Denisot, qui n’a pas laissé pendant longtemps la comparaison entre Eric Zemmour et Kylian Mbappé s’installer.