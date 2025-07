Zabarnyi au PSG, le coup de sang d'Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche de signer au PSG depuis le début du mois de juin, puisqu'il était même évoqué son arrivée lors du Mondial des clubs, Illia Zabarnyi est toujours à Bournemouth. Mais Al-Khelaifi est entré dans la danse.

En quête d'un défenseur central en mesure de remplacer Marquinhos à plus ou moins courte échéance, Luis Campos et Luis Enrique pensent qu'Illia Zabarnyi est le joueur qu'il faut. L'international ukrainien est décidé à rejoindre le Paris Saint-Germain, et tout paraissait devoir se régler très rapidement avec Bournemouth, même si le club de Premier League a rapidement fixé un prix colossal, 70 millions d'euros, pour céder son joueur. Rien ne semblait en mesure de faire capoter l'opération, et plusieurs médias indiquaient même qu'Illia Zabarnyi allait rejoindre le PSG aux États-Unis pour le Mondial des clubs. Mais rien ne s'est passé, et depuis 48 heures, on évoque la possible signature du défenseur ukrainien à Tottenham, les Spurs étant prêts à offrir les 70ME attendus par Bournemouth. Une version fermement démentie par RMC.

Al-Khelaifi veut le défenseur ukrainien, et vite

Pour Fabrice Hawkins, journaliste du média spécialisé, Illia Zabarnyi n'a jamais été aussi proche de signer au Paris Saint-Germain, car les champions d'Europe ont sorti leur atout majeur. Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaifi s'est emparé du dossier Zabarnyi et lorsque le président du PSG entre ainsi dans une opération, c'est que le dirigeant qatari a décidé qu'il fallait cette fois concrétiser des négociations qui s'éternisent. Cependant, pour obtenir gain de cause, NAK n'aura pas d'autre choix que de faire un nouvel effort financier, les 60 millions d'euros proposés lors du dernier échange entre le PSG et Bournemouth seront revus à la hausse, probablement grâce à la part que va toucher le Paris SG dans le transfert d'Hugo Ekitike de Francfort à Liverpool. Au final, le club de la capitale ne sera pas loin de payer les 70 millions d'euros réclamés par les Cherries depuis le début des discussions menées par Luis Campos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Illia Zabarnyi (@illiazabarnyi)

Une situation qui n'est pas loin de ressembler au scénario de la signature de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Luis Campos avait négocié depuis des mois avec Aurélio de Laurentiis, le patron de Naples, mais au final c'est Nasser Al-Khelaifi qui avait bouclé l'accord avec la formation italienne, permettant au joueur géorgien de rejoindre le PSG au mercato d'hiver.