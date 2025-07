PSG ‍: Tottenham va au-delà des 70 ME pour Zabarnyi

Dans : PSG.

A la recherche d'un défenseur central pour renforcer un secteur trop peu fourni, le Paris Saint-Germain a fait d'Illya Zabarnyi sa priorité absolue. Mais les négociations traînant en longueur avec Bournemouth, Tottenham est bien décidé à doubler les Parisiens.

Entre trouver un accord avec un joueur et en trouver un avec son club, il y a un fossé. Cette fois encore, le Paris Saint-Germain nous le prouve. Dans l'optique de renforcer son secteur défensif, le récent vainqueur de la Ligue des champions a pour ambition de recruter un défenseur central. Plusieurs noms sont parus dans la presse, mais celui qui revient avec le plus d'insistance est sans aucun doute Illya Zabarnyi. L'international ukrainien sort d'une saison très remarquée avec Bournemouth et a logiquement tapé dans l'oeil du club francilien. Un accord contractuel a même été trouvé avec le joueur, mais faute de trouver un terrain d'entente avec les Cherries, l'opération bat de l'aile. Face à cette situation, Tottenham a bien l'intention de passer devant les Parisiens.

Tottenham propose plus que le PSG pour Illya Zabarnyi

Tottenham est plus que jamais proche de vendre Cristian Romero. Pour remplacer son défenseur central, les Spurs sont prêts à s'aligner sur les exigences de Bournemouth afin de recruter Illya Zabarnyi, indique Caught Offside. Le club de la côte sud de l'Angleterre demande au moins 70 millions d'euros pour le laisser partir. Une somme qui n'effraie pas du tout le dernier vainqueur de la Ligue Europa, qui serait même près à dépasser ces 70 millions d'euros avec les bonus si besoin pour convaincre le club anglais et le joueur ukrainien. Un état de fait qui contraste avec la direction parisienne qui a multiplié les offres avoisinant les 60 millions d'euros.

Sauf que Bournemouth n'a pas du tout l'intention de vendre son joueur à prix réduit. Etant donné qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2029, les Cherries ne voient pas du tout d'urgence. Le média spécialisé dans les transferts conclut toutefois en indiquant que côté parisien, on est toujours confiant quant au fait que l'accord se finalisera cet été.